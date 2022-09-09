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В МАГАТЭ удовлетворены планом строительства атомных подводных лодок для Австралии

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Вашингтон, Пятница 09 сентября 2022 16:02
В МАГАТЭ удовлетворены планом строительства атомных подводных лодок для Австралии Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Эксперты МАГАТЭ "удовлетворены" планами строительства атомных подводных лодок (АПЛ) для Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В программе строительства АПЛ участвуют США, Великобритания и Австралия в рамках трехстороннего оборонного альянса AUKUS.

"Агентство на основе технических консультаций, планов и обменов информацией, которые оно провело со сторонами AUKUS на сегодняшний день, удовлетворено уровнем их взаимодействия", — говорится в конфиденциальном отчете МАГАТЭ.

Ранее мы писали, что Новая Зеландия может вступить в трехсторонний оборонный альянс AUKUS, в который сегодня входят Австралия, Великобритания и США.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия будут сотрудничать в области разработки гиперзвукового оружия. Таким образом станы намерены ответить на быстрое расширение вооруженных сил Китая.

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