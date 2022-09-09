У МАГАТЕ задоволені планом будівництва атомних підводних човнів для Австралії
Експерти МАГАТЕ "задоволені" планами будівництва атомних підводних човнів (АПЛ) для Австралії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У програмі будівництва АПЛ беруть участь США, Великобританія і Австралія в рамках тристороннього оборонного альянсу AUKUS.
"Агентство на основі технічних консультацій, планів і обмінів інформацією, які воно провело зі сторонами AUKUS на сьогодні, задоволено рівнем їх взаємодії", — йдеться в конфіденційному звіті МАГАТЕ.
Раніше ми писали, що Нова Зеландія може вступити в тристоронній оборонний альянс AUKUS, до якого сьогодні входять Австралія, Велика Британія та США.
Також повідомлялося, що Сполучені Штати, Великобританія і Австралія співпрацюватимуть в області розробки гіперзвукової зброї. Таким чином стани мають намір відповісти на швидке розширення Збройних сил Китаю.
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