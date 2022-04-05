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США, Британия и Австралия будут сотрудничать в сфере разработки гиперзвукового оружия, - FT

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Вашингтон, Вторник 05 апреля 2022 17:53
США, Британия и Австралия будут сотрудничать в сфере разработки гиперзвукового оружия, - FT Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия будут сотрудничать в области разработки гиперзвукового оружия, расширяя трехсторонний пакт безопасности, призванный помочь Вашингтону и его союзникам ответить на быстрое расширение вооруженных сил Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным трех источников издания, президент США Джо Байден готовится представить расширение так называемого пакта безопасности "Аукус". О расширении сотрудничества могут объявить уже сегодня, сообщил один из источников.

Намерение сотрудничать в разработке гиперзвукового оружия знаменует собой последние усилия по расширению сотрудничества между тремя странами, чтобы противостоять усилению Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В прошлом году государства подписали договор о том, что США и Великобритания помогут Австралии получить атомные подводные лодки.

Соглашение было подписано в тот момент, когда Пентагон активизировал усилия по созданию гиперзвукового оружия, признав, что Китай вырвался вперед в развитии этой технологии.

Китай провел несколько сотен испытаний гиперзвуковых ракет, которые летят со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Это намного больше, чем военные США, которые провели менее десятка испытаний.

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