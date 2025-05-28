МАГАТЕ стурбоване планами Росії щодо ЗАЕС: Гроссі готує новий візит до України

МАГАТЕ занепокоєне намірами Росії під’єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми.
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro News.
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії заявив, що найближчими днями відвідає Київ на тлі повідомлень про те, що російські війська будують лінії електропередач для підключення Запорізької атомної електростанції до її енергосистеми.
"Можу сказати, що найближчими днями я знову поїду до Києва, а можливо, також до Росії", - сказав Гроссі.
Він наголосив, що ситуація на фронті залишається "надзвичайно активною", а військові операції тривають у відносній близькості до Запорізької атомної електростанції.
"Ми стурбовані цим, ми стежимо за цим. Як ви знаєте, ми постійно присутні на станції. І ми продовжуватимемо наші переговори з обома сторонами, зокрема з росіянами, з цього приводу.... це питання, яке вимагає дуже ретельного розгляду та, можливо, дуже ретельної оцінки безпеки. Тож це один із пунктів, який я збираюся обговорити з ними протягом наступних кількох днів", - підсумував він.
Нагадаємо, що днями газета The New York Times повідомила, що російські війська будують лінії електропередач на тимчасово окупованих територіях на південному сході України.
Дані, що були зібрані Greenpeace, та супутникові знімки показують нові лінії електропередач та опори між окупованими українськими містами Маріуполь та Бердянськ на узбережжі Азовського моря, які з’явилися після лютого 2025 року.
За даними Greenpeace, це доводить, що Москва готова перезапустити та експлуатувати найбільшу атомну електростанцію в Європі, яка була зупинена. МАГАТЕ стурбоване цією можливістю.
Детальніше про те, що наразі відомо щодо планів Росії щодо ЗАЕС, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Європі, але від 4 березня 2022 року станція перебуває під російською окупацією.
Від початку окупації росіяни замінували частину території станції, а також розмістили там своїх військових. Баб більше, за ці роки вони неодноразово вчиняли провокації на території ЗАЕС, а станція неодноразово перебувала на межі блекауту.
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