МАГАТЭ обеспокоено планами России по ЗАЭС: Гросси готовит новый визит в Украину

Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что в ближайшие дни посетит Киев на фоне сообщений о том, что российские войска строят линии электропередач для подключения Запорожской атомной электростанции к ее энергосистеме.

"Могу сказать, что в ближайшие дни я снова поеду в Киев, а возможно, также в Россию", - сказал Гросси.

Он отметил, что ситуация на фронте остается "чрезвычайно активной", а военные операции продолжаются в относительной близости к Запорожской атомной электростанции.

"Мы обеспокоены этим, мы следим за этим. Как вы знаете, мы постоянно присутствуем на станции. И мы будем продолжать наши переговоры с обеими сторонами, в частности с россиянами, по этому поводу.... это вопрос, который требует очень тщательного рассмотрения и, возможно, очень тщательной оценки безопасности. Поэтому это один из пунктов, который я собираюсь обсудить с ними в течение следующих нескольких дней", - подытожил он.