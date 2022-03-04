МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине
Международное агентство по атомной энергии после обстрелов ЗАЭС решило в экстренном порядке проверить объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции.
Также предполагается провести проверку в зоне ЧАЭС.
Добавим, после обстрелов и пожара на Запорожской АЭС в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.
Отмечается, что ориентированная дата возобновления теплоснабжения - 5 марта.
Ранее сообщалось, что среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет.
Также писали, что радиационный фон на Запорожской АЭС в норме.
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