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МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине

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Пятница 04 марта 2022 20:48
МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине Фото: МАГАТЭ проверит АЭС в Украине (iaea.org)
Автор: Людмила Жукова

Международное агентство по атомной энергии после обстрелов ЗАЭС решило в экстренном порядке проверить объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции.

Также предполагается провести проверку в зоне ЧАЭС.

Добавим, после обстрелов и пожара на Запорожской АЭС в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.

Отмечается, что ориентированная дата возобновления теплоснабжения - 5 марта.

Ранее сообщалось, что среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет.

Также писали, что радиационный фон на Запорожской АЭС в норме.

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