МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергії після обстрілів ЗАЕС вирішило в екстреному порядку перевірити об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Додамо, після обстрілів та пожежі на Запорізькій АЕС у місті Енергодар відсутнє теплопостачання.

Також передбачається провести перевірку в зоні ЧАЕС.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство планує прибути в Україну для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції.

Раніше повідомлялося, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих і поранених немає.

Також писали, що радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі.

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