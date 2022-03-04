МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні
Міжнародне агентство з атомної енергії після обстрілів ЗАЕС вирішило в екстреному порядку перевірити об'єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство планує прибути в Україну для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції.
Також передбачається провести перевірку в зоні ЧАЕС.
Додамо, після обстрілів та пожежі на Запорізькій АЕС у місті Енергодар відсутнє теплопостачання.
Зазначається, що орієнтована дата відновлення теплопостачання – 5 березня.
Раніше повідомлялося, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих і поранених немає.
Також писали, що радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі.
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