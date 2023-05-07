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МАГАТЕ про ситуацію на ЗАЕС: персонал залишається на станції попри евакуацію в місті

Фото: МАГАТЕ розповіло про ситуацію на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Персонал Запорізької АЕС залишається на місці попри оголошення про евакуацію в Енергодарі. Останнім часом на території станції спостерігається посилення військової присутності й активності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, експерти, які й надалі перебувають на території ЗАЕС - продовжуються регулярно чути обстріли. Загалом ситуація на станції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною.

"Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов'язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища. Цей великий ядерний об'єкт має бути захищений. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб усі сторони взяли на себе зобов'язання досягти цієї життєво важливої мети, а МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на станції", - заявив генеральний директор МАГАТЕ.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ не змогли відвідати Енергодар в останні дні, однак отримали інформацію про ситуацію з евакуацією в місті, яка є частиною більш широкої евакуації в регіоні.

"З початку конфлікту, майже 15 місяців тому, кількість персоналу на ЗАЕС поступово зменшувалася, але керівництво станції заявило, що вона залишається достатньою для безпечної роботи станції", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.

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