МАГАТЕ схвалило резолюцію щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України

Як повідомляється, під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні.

Резолюція була запропонована Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.

Серед іншого, вона закликає РФ до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того, щоб МАГАТЕ здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додаткового протоколу.

"Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України - доказ того, що цивілізований світ з нами", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він також подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, які докладаються агентством для врегулювання ситуації довкола окупованої ЗАЕС.

Ситуація на ЗАЕС Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України. Нагадаємо, нещодавно на ЗАЕС сталася чергова аварія. Існував ризик зупинення роботи одного з енергоблоків. Крім того, українські офіційні особи неодноразово повідомляли про ризики теракту на станції.