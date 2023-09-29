МАГАТЭ одобрило резолюцию по немедленному возвращению ЗАЭС под полный контроль Украины

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной электростанции под полный контроль Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Как сообщается, в ходе 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине.
Резолюция была предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.
Среди прочего, она призывает РФ к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ДИАРУ), обеспечением безопасного и защищенного функционирования станции, для того чтобы МАГАТЭ осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе.
"Мы благодарны нашим партнерам, каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины - доказательство того, что цивилизованный мир с нами", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Он также поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за усилия, прилагаемые агентством для урегулирования ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС.
Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Интервенты не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.
Напомним, недавно на ЗАЭС произошла очередная авария. Существовал риск остановки работы одного из энергоблоков.
К тому же, украинские официальные лица неоднократно сообщали о рисках теракта на станции.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ может создать условия, которые приведут к ядерному инциденту после деоккупации Запорожской АЭС украинскими защитниками.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.