МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС, - Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час візиту на Запорізьку АЕС.
Гроссі повідомив, що, порівняно з попереднім планом, нова концепція передбачає звуження зони безпеки навколо станції.
"Ми розробляємо концепцію, яка розрахована на захист станції локальніше", - сказав гендиректор МАГАТЕ.
Він зазначив, що намагається підготувати реалістичні заходи, які схвалять всі сторони.
"Я оптиміст і вважаю, що це можливо", - додав Гроссі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні, 29 березня, прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.
Також глава МАГАТЕ 27 березня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.
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