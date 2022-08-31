МАГАТЭ проверило Хмельницкую АЭС: какой была цель мероприятия

Международное агентство по атомной энергии провело инспекцию на Хмельницкой атомной электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
"С 27 по 31 августа 2022 года на "Хмельницкая АЭС" успешно проведено инспекцию Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.
В мероприятии принял участие инспектор Госатомрегулирования, а целью инспекции стала проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.
Напомним, что миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а в дальнейшем планирует поехать на ЗАЭС.
Уже сегодня МАГАТЭ прибыло в Запорожье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.