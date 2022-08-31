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МАГАТЭ проверило Хмельницкую АЭС: какой была цель мероприятия

Фото: МАГАТЭ проверило Хмельницкую АЭС: какой была цель мероприятия (uatom.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Международное агентство по атомной энергии провело инспекцию на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"С 27 по 31 августа 2022 года на "Хмельницкая АЭС" успешно проведено инспекцию Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.

В мероприятии принял участие инспектор Госатомрегулирования, а целью инспекции стала проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.

Напомним, что миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а в дальнейшем планирует поехать на ЗАЭС.

Уже сегодня МАГАТЭ прибыло в Запорожье.

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