МАГАТЕ перевірило Хмельницьку АЕС: якою була мета заходу

Міжнародне агентство з атомної енергії провело інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної інспекції ядерного регулювання України.

"З 27 по 31 серпня 2022 року на "Хмельницька АЕС" успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у повідомленні. У заході взяв участь інспектор Держатомрегулювання, а метою інспекції стала перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.