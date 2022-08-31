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МАГАТЕ перевірило Хмельницьку АЕС: якою була мета заходу

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Україна, Середа 31 серпня 2022 18:46
МАГАТЕ перевірило Хмельницьку АЕС: якою була мета заходу Фото: МАГАТЕ перевірило Хмельницьку АЕС: якою була мета заходу (uatom.org)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародне агентство з атомної енергії провело інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної інспекції ядерного регулювання України.

"З 27 по 31 серпня 2022 року на "Хмельницька АЕС" успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.

У заході взяв участь інспектор Держатомрегулювання, а метою інспекції стала перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.

Нагадаємо, що місія МАГАТЕ прибула до Києва, а надалі планує поїхати на ЗАЕС.

Вже сьогодні МАГАТЕ прибуло до Запоріжжя.

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