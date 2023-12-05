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МАГАТЕ провело ротацію персоналу на Запорізькій АЕС (відео)

Фото: МАГАТЕ провело ротацію персоналу на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародне агентство з атомної енергії провело сьогодні, 5 грудня, ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції. Ротація відбулася за участю українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

"5 грудня 2023 року відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка тимчасово окупована російськими військовими", - написав Тарнавський.

Він нагадав, що місія МАГАТЕ працює на ЗАЕС з вересня 2022 року.

При цьому начальник відділу ЦВС ОСУВ "Таврія" Олександр Савенко розповів, що українські військові мають забезпечувати ротацію експертів МАГАТЕ.

За його словами, йдеться про забезпечення режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення, розмінування місцевості за потреби та забезпечення безперешкодного переходу представників місії.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція була окупована російськими солдатами ще майже від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Ворожі солдати регулярно влаштовують провокації у районі станції. Зокрема, вони вже неодноразово обстрілювали ЗАЕС та намагалися звинуватити у цьому українських захисників.

Також нещодавно біля станції експерти МАГАТЕ зафіксували роботу російських реактивних систем залпового вогню.

 

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Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України