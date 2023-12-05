МАГАТЭ провело ротацию персонала на Запорожской АЭС (видео)

"5 декабря 2023 года состоялась очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая временно оккупирована российскими военными", - написал Тарнавский.

Он напомнил, что миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС с сентября 2022 года.

При этом начальник отдела ЦВС ОСГВ "Таврия" Александр Савенко рассказал, что украинские военные должны обеспечивать ротации экспертов МАГАТЭ.

По его словам, речь идет об обеспечении режима прекращения огня на линии боевого столкновения, разминировании местности при необходимости и обеспечении беспрепятственного перехода представителей миссии.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, Запорожская атомная электростанция была оккупирована российскими солдатами еще почти с самого начала полномасштабного вторжения в Украину.

Вражеские солдаты регулярно устраивают провокации в районе станции. В частности, они уже неоднократно обстреливали ЗАЭС и пытались обвинить в этом украинских защитников.

Также недавно возле станции эксперты МАГАТЭ зафиксировали работу российских реактивных систем залпового огня.