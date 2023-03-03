МАГАТЕ провело ротацію експертів на трьох українських АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Енергоатома ".

Експертів замінили їхні колеги на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях.

Міжнародні фахівці з МАГАТЕ мають вести спостереження за дотриманням показників безпеки українських АЕС, зокрема в умовах воєнного стану. Постійне перебування представників Агентства на вітчизняних атомних станціях робить можливими безперервні контроль і моніторинг ядерної та радіаційної безпеки.

Крім того, інспектори МАГАТЕ можуть аналізувати також вплив російських військових ударів на енергетичну інфраструктуру України та доносити інформацію про це до всієї світової спільноти. Саме тому МАГАТЕ й надалі гарантує присутність своїх представників на всіх АЕС України.