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МАГАТЕ провело ротацію експертів на трьох українських АЕС

Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getti Images)
Автор: Олена Черкасець

На трьох українських атомних електростанціях відбулася ротація експертів МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатома".

Експертів замінили їхні колеги на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях.

Міжнародні фахівці з МАГАТЕ мають вести спостереження за дотриманням показників безпеки українських АЕС, зокрема в умовах воєнного стану. Постійне перебування представників Агентства на вітчизняних атомних станціях робить можливими безперервні контроль і моніторинг ядерної та радіаційної безпеки.

Крім того, інспектори МАГАТЕ можуть аналізувати також вплив російських військових ударів на енергетичну інфраструктуру України та доносити інформацію про це до всієї світової спільноти. Саме тому МАГАТЕ й надалі гарантує присутність своїх представників на всіх АЕС України.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ротація групи експертів організації, які наразі перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується на понад три тижні.

У ЄС заявили, що війська та військова техніка Росії мають залишити Запорізьку атомну електростанцію, контроль над стратегічним об'єктом має бути повернутий Україні.

У четвер, 2 березня, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії заміниил своїх колег, які розміщувались на Запорізькій АЕС. Керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі опублікував відео їх ротації.

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