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МАГАТЕ провело перевірку Інституту ядерних досліджень НАН України

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 16:30
МАГАТЕ провело перевірку Інституту ядерних досліджень НАН України Фото: перевірка Інституту ядерних досліджень НАН України (snriu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Міжнародне агентство з атомної енергії провело неоголошену інспекцію в Інституті ядерних досліджень НАН України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держінспекції ядерного регулювання України.

Перевірку було проведено у понеділок, 15 травня, у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснена інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання.

"Мета інспекції: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Інспекція пройшла без зауважень", - сказано в повідомленні.

МАГАТЕ провело перевірку Інституту ядерних досліджень НАН УкраїниМАГАТЕ провело перевірку Інституту ядерних досліджень НАН України

Фото: перевірка Інституту ядерних досліджень НАН України (snriu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

В ньому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити навколо Запорізької АЕС "зону ядерної безпеки". Він підкреслив, що таке рішення не є ідентичним демілітаризації.

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