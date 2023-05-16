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МАГАТЭ провело проверку Института ядерных исследований НАН Украины

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Украина, Вторник 16 мая 2023 16:30
МАГАТЭ провело проверку Института ядерных исследований НАН Украины Фото: проверка Института ядерных исследований НАН Украины (snriu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Международное агентство по атомной энергии провело необъявленную инспекцию в Институте ядерных исследований НАН Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по ядерному регулированию Украины.

Проверка была проведена в понедельник, 15 мая, в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверка проведена инспекторами Агентства с участием инспектора Госатомрегулирования.

"Цель инспекции: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Инспекция прошла без замечаний", - говорится в сообщении.

МАГАТЭ провело проверку Института ядерных исследований НАН УкраиныМАГАТЭ провело проверку Института ядерных исследований НАН Украины

Фото: проверка Института ядерных исследований НАН Украины (snriu.gov.ua)

Напомним, ранее Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

В нем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать вокруг Запорожской АЭС "зону ядерной безопасности". Он подчеркнул, что такое решение не является идентичным демилитаризации.

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