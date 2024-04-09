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МАГАТЕ проведе засідання через удари дронів по Запорізькій АЕС, - Reuters

Фото: МАГАТЕ збереться для обговорення ударів дронів по Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Позачергове засідання ради директорів організації ООН з ядерної безпеки (МАГАТЕ), що складається з 35 країн, відбудеться 9 квітня. Темою стануть удари дронів по захопленій Росією Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, засідання пройде з ініціативи Росії.

МАГАТЕ ще не оголосило дату зустрічі. Правила Ради директорів свідчать, що будь-яка країна, яка бере участь у ньому, включаючи Росію, може скликати зустріч.

Рада є найвищим керівним органом МАГАТЕ, який збирається частіше одного разу на рік.

Як зазначає Reuters, Росія, швидше за все, знову звинуватить Україну в недавніх ударах безпілотників по ЗАЕС, але навряд чи вона отримає широку підтримку з боку Ради директорів, яка минулого місяця ухвалила резолюцію, яка закликає Росію залишити АЕС.

Удари дронів

Дрони атакували найбільшу в Європі АЕС 7 квітня, вдаривши по одній реакторній будівлі, повідомило МАГАТЕ, додавши, що ядерна безпека не постраждала. МАГАТЕ не поклало провину за напади, але вимагало їх припинення.

"Такі безрозсудні атаки значно збільшують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

В "Енергоатому" заявили, що Росія маніпулює думкою МАГАТЕ, а також світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушенні ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

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Запорізька АЕСМАГАТЕ