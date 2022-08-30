МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже завтра, - NYT

Так, международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценит ситуацию на АЭС, которая, по заявлению России, является целью обстрела украинскими войсками.

The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ правительства Украины сообщила в понедельник, что "проверка начнется в среду и продлится до субботы".

Согласно сообщениям, миссия МАГАТЭ будет состоять из 14 экспертов, ни один из которых не представляет США или Великобританию, поскольку, как заявила Россия, они "несправедливо предвзяты" в отношении своей поддержки украинского правительства. Не вошли в состав миссии и представители Украины и России.

"В состав миссии вошли эксперты из Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции. Возглавляет миссию гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - пишет ТАСС со ссылкой на источник в ООН.