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МАГАТЭ повторно отправит экспертов на Чернобыльскую АЭС. Миссия в Энергодар - в планах

Фото: Рафаэль Мариано Гросси на Чернобыльской АЭС (facebook.com/ChornobylNPP)
Автор: Антон Федорцив

Новый визит иностранных специалистов на Чернобыльскую АЭС анонсировал директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси. Посетить захваченную россиянами Запорожскую АЭС пока не удается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В ближайшие недели эксперты МАГАТЭ приедут в Украину. Они сосредоточятся на сотрудничестве по вопросам радиационной защиты, безопасности обращения с отходами и ядерной безопасности.

"Безопасность и охрана ядерных объектов Украины остаются моими главными приоритетами. МАГАТЭ имеет возможности передавать Украине все необходимое, эффективно и быстро. Мы никогда не останавливаемся, ни на минуту. Это актуально сейчас и так будет оставаться, пока Украина будет нуждаться в помощи", – заявил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ сейчас активно занимается согласованием и организацией миссии экспертов на крупнейшую атомную электростанцию ​​Украины – Запорожскую в Энергодаре. С марта ее контролируют российские войска.

Напомним, что российские оккупанты замаскировали обстрелянные здания Запорожской АЭС.

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