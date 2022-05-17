МАГАТЭ повторно отправит экспертов на Чернобыльскую АЭС. Миссия в Энергодар - в планах

Новый визит иностранных специалистов на Чернобыльскую АЭС анонсировал директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси. Посетить захваченную россиянами Запорожскую АЭС пока не удается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

В ближайшие недели эксперты МАГАТЭ приедут в Украину. Они сосредоточятся на сотрудничестве по вопросам радиационной защиты, безопасности обращения с отходами и ядерной безопасности.

"Безопасность и охрана ядерных объектов Украины остаются моими главными приоритетами. МАГАТЭ имеет возможности передавать Украине все необходимое, эффективно и быстро. Мы никогда не останавливаемся, ни на минуту. Это актуально сейчас и так будет оставаться, пока Украина будет нуждаться в помощи", – заявил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ сейчас активно занимается согласованием и организацией миссии экспертов на крупнейшую атомную электростанцию ​​Украины – Запорожскую в Энергодаре. С марта ее контролируют российские войска.