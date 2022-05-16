Оккупанты замаскировали обстрелянные ими здания Запорожской АЭС

Российские захватчики прикрыли от посторонних глаз обстрелянные ими при захвате здания учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Вдоль периметра оккупанты вырыли окопы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Результаты обстрела оккупантами здания учебно-тренировочного центра атомной станции стыдливо прикрыли. Вдоль всего периметра АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения", - говорится в сообщении. Также отмечается, что сотрудникам Запорожской АЭС запрещено приходить на работу с телефонами. В "Энергоатоме" также добавили, что в Энергодаре стало меньше российских военных. Вероятно, их "перебросили" на Донбасс.