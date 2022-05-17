МАГАТЕ повторно відрядить експертів на Чорнобильську АЕС. Місія в Енергодар - у планах

Новий візит іноземних фахівців на Чорнобильську АЕС анонсував директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі. Відвідати захоплену росіянами Запорізьку АЕС поки не вдається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

У найближчі тижні експерти МАГАТЕ приїдуть до України. Вони зосередяться на співпраці в питаннях радіаційного захисту, безпеки поводження з відходами та ядерній безпеці.

"Безпека та охорона ядерних об'єктів України залишаються моїми головними пріоритетами. МАГАТЕ має мжливості передавати Україні все необхідне, ефективно та швидко. Ми ніколи не зупиняємося, ні на хвилину. Це актуально зараз і так залишатиметься, допоки Україна потребуватиме допомоги", – заявив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ зараз активно займається погодженням і організацією місії експертів на найбільшу атомну електростанцію України – Запорізьку в Енергодарі. З березня її контролюють російські війська.