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МАГАТЕ повідомило про стрілянину на ЗАЕС: що відомо

Запорізька область, П'ятниця 25 квітня 2025 09:38
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МАГАТЕ повідомило про стрілянину на ЗАЕС: що відомо Фото: на Запорізькій АЕС сталася стрілянина 24 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Запорізькій АЕС сталася стрілянина 24 квітня. Також протягом тижня фіксуються постійні вибухи та постріли в районі об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Учора вранці експертам МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, було наказано залишатися в приміщенні після того, як неподалік від головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс, пролунали гучні постріли", - розповів він.

При цьому окупанти сказали співробітникам МАГАТЕ про те, що через "загрозу з боку безпілотників" заплановані дії групи на об'єкті довелося відкласти.

"Група МАГАТЕ залишилася в адміністративній будівлі після оголошення наказу про укриття на всій території станції", - додав він.

Крім того, протягом останнього тижня група МАГАТЕ продовжувала чути вибухи і постріли на різних відстанях від станції майже щодня.

"Те, що колись було практично неймовірним - свідоцтва військових дій поблизу великого ядерного об'єкта - стало майже повсякденним явищем і звичною частиною життя на найбільшій у Європі атомній електростанції", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі підкреслив, що з точки зору ядерної безпеки це явно нестійка ситуація.

"МАГАТЕ, як і раніше, віддане тому, щоб зробити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час цієї трагічної війни", - додав він.

Ситуація на Запорізькій АЕС

ЗАЕС російські війська окупували під час масштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді російські окупанти грубо порушують правила експлуатації ядерного об'єкта, створюючи ризики надзвичайної ситуації. На території ЗАЕС вони розмістили не лише військову техніку, а й особовий склад.

Нещодавно в "Енергоатомі" заявили, що Запорізьку АЕС поки що не може бути запущено в експлуатацію. На даний момент її технічний стан цього не дозволяє.

Зазначимо, що ще 2022 року в Україні оцінили наслідки аварії на ЗАЕС, зазначивши, що вона буде вдесятеро потужнішою, ніж у Чорнобилі. Зокрема, Запорізька область буде фактично втрачена для проживання та господарства.

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Запорізька АЕС МАГАТЕ
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