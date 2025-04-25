МАГАТЕ повідомило про стрілянину на ЗАЕС: що відомо

На Запорізькій АЕС сталася стрілянина 24 квітня. Також протягом тижня фіксуються постійні вибухи та постріли в районі об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Учора вранці експертам МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, було наказано залишатися в приміщенні після того, як неподалік від головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс, пролунали гучні постріли", - розповів він.

При цьому окупанти сказали співробітникам МАГАТЕ про те, що через "загрозу з боку безпілотників" заплановані дії групи на об'єкті довелося відкласти.

"Група МАГАТЕ залишилася в адміністративній будівлі після оголошення наказу про укриття на всій території станції", - додав він.

Крім того, протягом останнього тижня група МАГАТЕ продовжувала чути вибухи і постріли на різних відстанях від станції майже щодня.

"Те, що колись було практично неймовірним - свідоцтва військових дій поблизу великого ядерного об'єкта - стало майже повсякденним явищем і звичною частиною життя на найбільшій у Європі атомній електростанції", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі підкреслив, що з точки зору ядерної безпеки це явно нестійка ситуація.