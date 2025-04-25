МАГАТЭ сообщило о стрельбе на ЗАЭС: что известно

На Запорожской АЭС произошла стрельба 24 апреля. Также в течение недели фиксируются постоянные взрывы и выстрелы в районе объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Вчера утром экспертам МАГАТЭ, работающим на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, было предписано оставаться в помещении после того, как неподалеку от главного административного здания, где расположен их офис, раздались громкие выстрелы", - рассказал он.

При этом оккупанты сказали сотрудникам МАГАТЭ о том, что из-за "угрозы со стороны беспилотников" запланированные действия группы на объекте пришлось отложить.

"Группа МАГАТЭ осталась в административном здании после объявления приказа об укрытии на всей территории станции", - добавил он.

Кроме того, в течение последней недели группа МАГАТЭ продолжала слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции почти каждый день.

"То, что когда-то было практически невообразимым - свидетельства военных действий вблизи крупного ядерного объекта - стало почти повседневным явлением и обычной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что с точки зрения ядерной безопасности это явно неустойчивая ситуация.