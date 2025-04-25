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МАГАТЭ сообщило о стрельбе на ЗАЭС: что известно

Запорожская область, Пятница 25 апреля 2025 09:38
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МАГАТЭ сообщило о стрельбе на ЗАЭС: что известно Фото: на Запорожской АЭС произошла стрельба 24 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Запорожской АЭС произошла стрельба 24 апреля. Также в течение недели фиксируются постоянные взрывы и выстрелы в районе объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Вчера утром экспертам МАГАТЭ, работающим на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, было предписано оставаться в помещении после того, как неподалеку от главного административного здания, где расположен их офис, раздались громкие выстрелы", - рассказал он.

При этом оккупанты сказали сотрудникам МАГАТЭ о том, что из-за "угрозы со стороны беспилотников" запланированные действия группы на объекте пришлось отложить.

"Группа МАГАТЭ осталась в административном здании после объявления приказа об укрытии на всей территории станции", - добавил он.

Кроме того, в течение последней недели группа МАГАТЭ продолжала слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции почти каждый день.

"То, что когда-то было практически невообразимым - свидетельства военных действий вблизи крупного ядерного объекта - стало почти повседневным явлением и обычной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что с точки зрения ядерной безопасности это явно неустойчивая ситуация.

"МАГАТЭ по-прежнему привержено тому, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию во время этой трагической войны", - добавил он.

Ситуация на Запорожской АЭС

ЗАЭС российские войска оккупировали во время масштабного вторжения России в Украину. С тех пор российские оккупанты грубо нарушают правила эксплуатации ядерного объекта, создавая риски чрезвычайной ситуации. На территории ЗАЭС они разместили не только военную технику, но и личный состав.

Недавно в "Энергоатоме" заявили, что Запорожская АЭС пока не может быть запущена в эксплуатацию. На данный момент ее техническое состояние этого не позволяет.

Отметим, что еще в 2022 году в Украине оценили последствия аварии на ЗАЭС, отметив, что она будет в десять раз мощнее, чем в Чернобыле. В частности, Запорожская область будет фактически потеряна для проживания и хозяйства.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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