МАГАТЕ повідомило про критичні ризики на ЗАЕС: РФ намагається перекласти вину, - ЦПД
Росія активізувала пропаганду щодо Запорізької АЕС після заяви МАГАТЕ про критичні порушення ядерної безпеки на станції. Кремль намагається перекласти відповідальність за небезпечну ситуацію на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
В понеділок, 8 вересня, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що на окупованій ЗАЕС порушено 6 із 7 ключових стовпів ядерної безпеки.
Він наголосив, що станція працює лише на одній зовнішній лінії електропостачання, всі реактори у стані холодної зупинки, а рівень води у басейні охолодження наближається до критичного.
Характерно, що три дні російська пропаганда взагалі ігнорувала цю заяву. Лише після виступу постпреда РФ при міжнародних організаціях Михайла Ульянова зʼявилася хвиля повідомлень у медіа.
"Це показує, що кремлівські ресурси чекали офіційної "лінії Москви" й не знали, як реагувати - адже саме Росія контролює ЗАЕС і несе повну відповідальність за її безпеку", - зазначили в центрі.
У своїй заяві Ульянов вдався до низки маніпуляцій:
- оголосив ЗАЕС "російською територією",
- применшив роль місії МАГАТЕ,
- звинуватив Україну в обстрілах і "тиску на персонал",
- поставив під сумнів універсальність 7 стовпів ядерної безпеки.
"Таким чином російська сторона намагається зняти з себе відповідальність за небезпечну ситуацію на найбільшій атомній станції Європи, перекладаючи її на Україну та одночасно атакуючи авторитет МАГАТЕ", - підсумували в центрі.
Зауважимо, ми писали, що унаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну і захоплення Запорізької АЕС на станції було порушено майже всі стовпи ядерної безпеки.
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час виступу перед Радою керуючих Агентства детально пояснив ситуацію на Запорізькій АЕС.
Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію ще 4 березня 2022 року, під час боїв за місто Енергодар.
Це сталося в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Внаслідок інтенсивних бойових дій на території станції виникла пожежа, однак вона не пошкодила реактори, і радіаційний фон залишався в межах норми.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність співпрацювати з Україною та США щодо питання Запорізької АЕС.
Проте, як і очікувалось, глава Кремля не уточнив, у чому саме полягає його ідея.
У Міненерго вважають, що таку заяву варто розглядати як спробу Кремля використати станцію як інструмент для подальшої війни.