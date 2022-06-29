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МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС

Фото: МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Евгений Прокопенко

В Международное агентство по атомной энергии перестали дистанционно поступать данные с Запорожской АЭС. Система гарантий установлена для мониторинга ядерного материала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

"МАГАТЭ вновь потеряло удаленный связь со своими системами наблюдения за гарантиями, установленными на Запорожской атомной электростанции. Это подчеркивает необходимость ближайшего прихода МАГАТЭ на объект", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня АЭС и МАГАТЭ восстановили связь между собой. Он был потерян еще 30 мая, когда оккупанты отключили в Энергодаре Vodafone.

Ранее, 10 марта, МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС.

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МАГАТЭАЭС