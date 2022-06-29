RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МАГАТЕ втратило зв’язок із Запорізькою АЕС

Фото: МАГАТЕ втратило зв’язок із Запорізькою АЕС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Євгеній Прокопенко

До Міжнародного агентства з атомної енергії перестали дистанційно надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

"МАГАТЕ знову втратило віддалений зв’язок зі своїми системами спостереження за гарантіями, встановленими на Запорізькій атомній електростанції. Це підкреслює необхідність найближчого приходу МАГАТЕ на об’єкт", - йдеться у повідомленні агенства.

Нагадаємо, на початку червня АЕС й МАГАТЕ відновили зв’язок між собою. Його було втрачено ще 30 травня, коли окупанти відключили в Енергодарі Vodafone.

Раніше, 10 березня, МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою росіянами Запорізькою АЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕСМАГАТЭ