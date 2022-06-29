МАГАТЕ втратило зв’язок із Запорізькою АЕС

До Міжнародного агентства з атомної енергії перестали дистанційно надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.
"МАГАТЕ знову втратило віддалений зв’язок зі своїми системами спостереження за гарантіями, встановленими на Запорізькій атомній електростанції. Це підкреслює необхідність найближчого приходу МАГАТЕ на об’єкт", - йдеться у повідомленні агенства.
Нагадаємо, на початку червня АЕС й МАГАТЕ відновили зв’язок між собою. Його було втрачено ще 30 травня, коли окупанти відключили в Енергодарі Vodafone.
Раніше, 10 березня, МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою росіянами Запорізькою АЕС.