МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на захваченной атомной станции в Чернобыле

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ. Ранее станциию захватили россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Генеральный директор. отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине.

Также мы писали, что оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности на ЧАЭС и в зоне отчуждения.

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