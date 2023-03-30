У МАГАТЕ показали відео візиту делегації на Запорізьку АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 29 березня прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Він наголосив, що хоче продовжити переговори щодо захисту станції, для чого буде потрібна згода української та російської сторін про припинення вогню.