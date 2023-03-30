У МАГАТЕ показали відео візиту делегації на Запорізьку АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії показало відео візиту гендиректора Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 29 березня прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Він наголосив, що хоче продовжити переговори щодо захисту станції, для чого буде потрібна згода української та російської сторін про припинення вогню.
Director General @rafaelmgrossi crossed frontline to visit the #Zaporizhzhya енергетика муніципалітету для того, щоб з'ясувати його nuclear охорони здоров'я та безпеки. Він reiterated необхідний для захисту ладу. pic.twitter.com/aw5Uh5yfn9- IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) 29 березня, 2023
Раніше ми писали, що в районі тимчасово захопленої російськими військами Запорізької атомної електростанції посилюються бойові дії.
Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС.
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