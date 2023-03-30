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У МАГАТЕ показали відео візиту делегації на Запорізьку АЕС

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Енергодар, Четвер 30 березня 2023 01:29
У МАГАТЕ показали відео візиту делегації на Запорізьку АЕС Фото: Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міжнародне агентство з атомної енергії показало відео візиту гендиректора Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 29 березня прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Він наголосив, що хоче продовжити переговори щодо захисту станції, для чого буде потрібна згода української та російської сторін про припинення вогню.

Раніше ми писали, що в районі тимчасово захопленої російськими військами Запорізької атомної електростанції посилюються бойові дії.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ Війна Росії проти України
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