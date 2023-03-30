В МАГАТЭ показали видео визита делегации на Запорожскую АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что хочет продолжить переговоры по защите станции, для чего потребуется согласие украинской и российской сторон о прекращении огня.