МАГАТЕ планує збільшити свою місію на Запорізькій АЕС

"Своїми діями на Запорізькій АЕС росія поставила всю Європу на межу ядерної катастрофи. Безпека наших ядерних об’єктів - це один із ключових викликів для всіх у світі", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Нью-Йорку під час прес-брифінгу для ЗМІ.

Українська сторона обговорювала це питання з арезидентом Франції, прем’єрами Японії та Нової Зеландії, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії, з керівництвом ЄС, а також з головою МАГАТЕ.

"Всі розуміють важливість демілітаризації ЗАЕС і безпечної роботи об’єкту. Як один із кроків у цьому напрямку МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції", - сказав Шмигаль.

За його словами, український уряд також працює над тим, аби організувати міжнародні місії ООН та ЄС на Запорізьку АЕС.

Він додав, що окупаційні війська майде щодня влаштовують провокації та обстріли ЗАЕС. Вони хочуть відключити найбільшу атомну станцію в Європі від української енергомережі й продовжувати використання станції як військової бази.

"Тому так важливо, аби російські війська були виведені не тільки із Запорізької ЗАЕС, але також з Енергодара. Має бути створена 30-кілометрова зона безпеки", - додав Шмигаль.