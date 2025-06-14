МАГАТЕ підтвердило пошкодження ядерного об'єкта в іранському Ісфахані

Загострення ситуації на Близькому Сході

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серію потужних ударів по об’єктах в Ірані, зокрема тих, які пов’язані з ядерною програмою та військовою інфраструктурою.

За словами ізраїльських посадовців, підготовка до удару тривала приблизно вісім місяців. Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.

Детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Відзначимо, що Іран того ж вечора відповів хвилею ракетних ударів. За попередніми даними, ракети влучили по щонайменше семи локаціях у районі Тель-Авіва.

Детальніше про обстріл, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що ізраїльська влада, зокрема міністр оборони Ізраїль Кац анонсував відповідь на удари Ірану, які "стануть для них нестерпними".

А тим часом прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху тим часом звернувся до іранського режиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.