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МАГАТЕ підтвердило наявність у Ірану близького за концентрацією до збройного збагачення урану, - Reuters

Фото: МАГАТЕ підтвердило наявність у Ірану близького за концентрацією до збройного збагачення урану (iaea.org)
Автор: Олег Васьків

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило виявлення в Ірану збагаченого урану, близького за концентрацією до збройного.

Про це повіломляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ, оприлюднений Reuters.

"Ядерний наглядовий орган ООН обговорює з Іраном походження часток урану, збагачених до 83,7% чистоти, що дуже близько до збройного рівня, на підприємстві зі збагачення Фордоу", - мовиться у документі.

Водночас зазначається, що за останні три місяці кількість урану, збагаченого до рівня понад 60%, в Ірану зросла з 25,2 кілограма до 87,5 кілограма.

Згідно з даними журналістів, для виготовлення однієї ядерної бомби необхідно понад 55 кілограмів збагаченого урану.

"Іран заперечує, що намагається отримати ядерну зброю, визнаючи лише, що прагне покращити атомні технології для цивільного застосування", - пише Reuters.

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, що Іран може виготовити матеріал для однієї ядерної бомби за 12 днів.

До слова, раніше МАГАТЕ заявляло, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану, що може стати ще одним кроком до створення ядерної зброї.

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ІранМАГАТЭ