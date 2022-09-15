МАГАТЭ официально призвало Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В издании отмечают, что резолюцию согласовали во время заседания МАГАТЭ. Она призывает россиян "немедленно прекратить все действия против и на Запорожской АЭС и любых других ядерных объектах в Украине".

В заседании МАГАТЭ принимали участие 35 стран. 26 поддержали резолюцию, семь - воздержались и еще две, Россия и Китай, - проголосовали против.