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МАГАТЭ официально призвало Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС

Фото: МАГАТЭ официально призвало Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В издании отмечают, что резолюцию согласовали во время заседания МАГАТЭ. Она призывает россиян "немедленно прекратить все действия против и на Запорожской АЭС и любых других ядерных объектах в Украине".

В заседании МАГАТЭ принимали участие 35 стран. 26 поддержали резолюцию, семь - воздержались и еще две, Россия и Китай, - проголосовали против.

Напомним, ранее Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

В нем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать вокруг Запорожской АЭС "зону ядерной безопасности". Он подчеркнул, что такое решение не является идентичным демилитаризации.

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Запорожская АЭСМАГАТЭРоссийская ФедерацияВойна России против Украины