МАГАТЭ официально призвало Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В издании отмечают, что резолюцию согласовали во время заседания МАГАТЭ. Она призывает россиян "немедленно прекратить все действия против и на Запорожской АЭС и любых других ядерных объектах в Украине".
В заседании МАГАТЭ принимали участие 35 стран. 26 поддержали резолюцию, семь - воздержались и еще две, Россия и Китай, - проголосовали против.
Напомним, ранее Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.
В нем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать вокруг Запорожской АЭС "зону ядерной безопасности". Он подчеркнул, что такое решение не является идентичным демилитаризации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.