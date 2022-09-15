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МАГАТЕ офіційно закликало Росію вивести війська з території Запорізької АЕС

Фото: МАГАТЕ офіційно закликало Росію вивести війська з території Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародне агентство з атомної енергії прийняло резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У виданні зазначають, що резолюцію погодили під час засідання МАГАТЕ. Вона закликає росіян "негайно припинити всі дії проти і на Запорізькій АЕС і будь-яких інших ядерних об'єктах в Україні".

В засіданні МАГАТЕ брали участь 35 країн. 26 підтримали резолюцію, сім - утрималися і ще дві, Росія і Китай, - проголосували проти.

Нагадаємо, раніше Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

В ньому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити навколо Запорізької АЕС "зону ядерної безпеки". Він підкреслив, що таке рішення не є ідентичним демілітаризації.

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