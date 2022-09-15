МАГАТЕ офіційно закликало Росію вивести війська з території Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії прийняло резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У виданні зазначають, що резолюцію погодили під час засідання МАГАТЕ. Вона закликає росіян "негайно припинити всі дії проти і на Запорізькій АЕС і будь-яких інших ядерних об'єктах в Україні".

В засіданні МАГАТЕ брали участь 35 країн. 26 підтримали резолюцію, сім - утрималися і ще дві, Росія і Китай, - проголосували проти.