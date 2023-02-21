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МАГАТЕ разом з Іраном обговорює верифікацію збагачення урану

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Вівторок 21 лютого 2023 03:19
МАГАТЕ разом з Іраном обговорює верифікацію збагачення урану Фото: МАГАТЕ разом з Іраном обговорює верифікацію збагачення урану (Getty Image)
Автор: Олег Васьків

Міжнародному агентству з ядерної енергії відомо про нещодавні повідомлення у ЗМІ щодо рівня збагачення урану в Ірані.

Як інформує РБК-Україна, про це мовиться у Twitter МАГАТЕ.

Гендиректор Рафаель Маріано Гроссі запевнив, що Агентство обговорює з Іраном результати нещодавньої верифікаційної діяльності і надасть дані Раді керуючих за необхідності.

До слова, МАГАТЕ, яке інспектує іранські ядерні об'єкти, відзначає значні зміни в діяльності Ірану або в спеціальних звітах для Ради керуючих, що складається з 35 країн, або в регулярних щоквартальних звітах, які публікуються перед засіданнями Ради.

Дипломати заявили в неділю ввечері, що Агентство поки не опублікувало жодного такого звіту, пише Reuters.

Нагадаємо, МАГАТЕ заявило, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану, що може стати ще одним кроком до створення ядерної зброї.

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