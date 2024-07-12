МАГАТЕ назвало Росію винною в ударі по "Охматдиту"

Рада керуючих МАГАТЕ засудила військовий удар, завданий 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, поклавши відповідальність на Росію. МАГАТЕ схвалило відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулось сьогодні на прохання України.

Зокрема, в документі сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавним військовим ударом російської федерації по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною, включаючи надання подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Крім того, закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою та захистом.

Зв'язок МАГАТЕ та "Охматдиту"

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" - це медичний заклад зі світовим ім'ям, в якому лікуються тяжкохворі діти, зокрема з онкологічними захворюваннями. У лікарні розміщено 27 джерел іонізуючого випромінювання.

"Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах Програми технічного співробітництва у важливих проектах за декількома напрямками, такими як радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва, який складається з добровільних внесків країн-членів Агентства.