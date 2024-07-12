МАГАТЭ назвало Россию виновной в ударе по "Охматдету"

Совет управляющих МАГАТЭ осудил военный удар, нанесенный 8 июля по детской больнице "Охматдет" в Киеве, возложив ответственность на Россию. МАГАТЭ одобрило соответствующую резолюцию на экстренном закрытом заседании, которое состоялось сегодня по просьбе Украины.

В частности, в документе сказано, что Совет решительно осуждает срыв технической помощи МАГАТЭ Украине, вызванный недавним военным ударом российской федерации по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Совет также поддержал продолжение усилий МАГАТЭ по техническому сотрудничеству с Украиной, включая предоставление дальнейшей помощи "Охматдету" и другим подобным учреждениям, чтобы обеспечить непрерывность предоставления медицинских услуг и усилить меры радиационной безопасности и защиты.

Кроме того, призвала страны-участницы к политической и финансовой поддержке Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования, связанного с ядерной безопасностью и защитой.

Связь МАГАТЭ и "Охматдета"

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" - это медицинское учреждение с мировым именем, в котором лечатся тяжелобольные дети, в частности с онкологическими заболеваниями. В больнице размещено 27 источников ионизирующего излучения.

"Охматдет" получает техническую помощь от МАГАТЭ в рамках Программы технического сотрудничества в важных проектах по нескольким направлениям, таким как радиационная онкология, ядерная медицина, диагностическая радиология.

Украина широко использует механизмы технического сотрудничества с МАГАТЭ, получая оборудование, консультативную и техническую помощь через Фонд технического сотрудничества, который состоит из добровольных взносов стран-членов Агентства.