В Европе заявили о всплеске радиации у границ с Россией

Фото: счетчик Гейгера (flickr.com/greenwichphotography)

Уровень радиации не угрожает людям

В северных странах Европы зафиксировали повышение уровня радиации вблизи границ с Российской Федерацией. Вероятно, что выбросы радиации имеют штатское происхождение.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO), повышение уровня радиации зафиксировано в Швеции, Финляндии, Норвегии и России.

Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро опубликовал карту распространения радиоактивного пятна. В соответствии с картой, пятно охватывает Финляндию, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России. Уровень радиации не представляет угрозы для человека.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

В Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов считают, что источник выбросов радиации находится на западе России, но точное местоположение определить не могут.

В Нидерландах предполагают, что выброс радиации мог произойти в результате повреждения топливного элемента на атомной электростанции. В России отрицают, что выброс мог произойти на российской АЭС.

Напомним, в прошлом году выброс радиации произошел после взрыва на полигоне в российском Северодвинске.

Взрыв в Северодвинске произошел во время испытаний ракетного двигателя и унес жизни 5 ученых.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий