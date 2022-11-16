МАГАТЕ надішле експертів до ще чотирьох АЕС України. Гроссі назвав терміни

Під час виступу перед Радою управління, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про чотири додаткові місії, які будуть направлені до українських АЕС у листопаді й грудні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"З вересня на Запорізьку АЕС прибула третя група МАГАТЕ, агентство організувало три поставки обладнання, пов'язаного з ядерною та фізичною ядерною безпекою, на різні об'єкти в Україні, а також відбулася місія до Харкова для оцінки систем фізичної ядерної безпеки на установках "Джерела нейтронів" та "РАДОН". На листопад-грудень заплановано чотири місії на інші чотири атомні електростанції України", - заявив Гроссі.