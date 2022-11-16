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МАГАТЕ надішле експертів до ще чотирьох АЕС України. Гроссі назвав терміни

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Середа 16 листопада 2022 16:23
МАГАТЕ надішле експертів до ще чотирьох АЕС України. Гроссі назвав терміни Фото: Рафаель Гроссі, голова МАГАТЕ (iaea.org)
Автор: Сергій Пишкін

Під час виступу перед Радою управління, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про чотири додаткові місії, які будуть направлені до українських АЕС у листопаді й грудні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"З вересня на Запорізьку АЕС прибула третя група МАГАТЕ, агентство організувало три поставки обладнання, пов'язаного з ядерною та фізичною ядерною безпекою, на різні об'єкти в Україні, а також відбулася місія до Харкова для оцінки систем фізичної ядерної безпеки на установках "Джерела нейтронів" та "РАДОН". На листопад-грудень заплановано чотири місії на інші чотири атомні електростанції України", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МАГАТЕ на прохання уряду України найближчими тижнями направить місії експертів. Вони направляться до Рівненської, Хмельницької, Южноукраїнської й Чорнобильської АЕС.

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