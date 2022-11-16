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МАГАТЭ направит экспертов к еще четырем АЭС Украины. Гросси назвал сроки

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Среда 16 ноября 2022 16:23
МАГАТЭ направит экспертов к еще четырем АЭС Украины. Гросси назвал сроки Фото: Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ (iaea.org)
Автор: Сергей Пышкин

Выступая перед Советом управления, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о четырех дополнительных миссиях, которые будут направлены в украинские АЭС в ноябре и декабре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"С сентября на Запорожскую АЭС прибыла третья группа МАГАТЭ, агентство организовало три поставки оборудования, связанного с ядерной и физической ядерной безопасностью, на различные объекты в Украине, а также состоялась миссия в Харьков для оценки систем физической ядерной безопасности на установках "Источники нейтронов" и "РАДОН". На ноябрь-декабрь запланировано четыре миссии на другие четыре атомные электростанции Украины", - заявил Гросси.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что МАГАТЭ по просьбе правительства Украины в ближайшие недели направит миссии экспертов. Они отправятся в Ровенскую, Хмельницкую, Южноукраинскую и Чернобыльскую АЭС.

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МАГАТЭ
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