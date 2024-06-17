МАГАТЕ допомагало ядерним дослідникам Ірану і відправляло їх на навчання до РФ, - Bild

Зазначається, що Міжнародне агентство з атомної енергії минулого тижня оголосило, що Іран розширив свою ядерну програму.

При цьому видання пише, що саме МАГАТЕ роками надавало підтримку іранським дослідникам і відправляло їх на навчання в Росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку в цій галузі.

З чого все почалося

У 2018 році американці вийшли з ядерної угоди з Іраном і посилили режим санкцій проти Тегерана. У результаті угода розсипалася, Іран перестав дотримуватися правил і обмежив зовнішній контроль.

Згідно з конфіденційними документами, МАГАТЕ згодом запустило програми фінансування іранської ядерної науки.

Наприкінці 2019 року МАГАТЕ сформулювало мету проєкту "IRA2018001" у консультації з іранцями і пояснило, що діяльність буде нібито спрямована на підвищення кваліфікації та знань вчених і поліпшення апаратної та програмної інфраструктури, що сприятиме покращенню роботи та використання дослідницьких реакторів.

Навчання дослідників у Росії

Журналісти також повідомили, що МАГАТЕ фінансувало численні програми навчання вчених з Тегерана в Росії. Йдеться про те, що відібрані експерти інколи тижнями перебували на території держави-агресора "під крилом" російського "Росатому".

Bild пише, що наявні дані підтверджують підозри президента України Володимира Зеленського, адже він заявляв про існування альянсу Росії та Ірану. За його словами, Тегеран отримав від Москви "підтримку іранської ядерної програми" в обмін на постачання безпілотників.

Представник МАГАТЕ при цьому підтвердив факт навчання в Росії.