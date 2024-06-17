МАГАТЭ помогало ядерным исследователям Ирана и отправляло их на обучение в РФ, - Bild

Отмечается, что Международное агентство по атомной энергии на прошлой неделе объявило, что Иран расширил свою ядерную программу.

При этом издание пишет, что именно МАГАТЭ годами оказывало поддержку иранским исследователям и отправляло их на обучение в Россию. Кроме того, агентство даже оказывало финансовую поддержку в этой области.

С чего все началось

В 2018 году американцы вышли из ядерной сделки с Ираном и ужесточили режим санкций против Тегерана. В результате сделка рассыпалась, Иран перестал соблюдать правила и ограничил внешний контроль.

Согласно конфиденциальным документам, МАГАТЭ впоследствии запустило программы финансирования иранской ядерной науки.

В конце 2019 года МАГАТЭ сформулировало цель проекта "IRA2018001" в консультации с иранцами и объяснило, что деятельность будет якобы направлена на повышение квалификации и знаний ученых и улучшение аппаратной и программной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению работы и использования исследовательских реакторов.

Обучение исследователей в России

Журналисты также сообщили, что МАГАТЭ финансировало многочисленные программы обучения ученых из Тегерана в России. Речь идет о том, что отобранные эксперты иногда неделями находились на территории государства-агрессора "под крылом" российского "Росатома".

Bild пишет, что имеющиеся данные подтверждают подозрения президента Украины Владимира Зеленского, ведь он заявлял о существовании альянса России и Ирана. По его словам, Тегеран получил от Москвы "поддержку иранской ядерной программы" в обмен на поставку беспилотников.

Представитель МАГАТЭ при этом подтвердил факт обучения в России.