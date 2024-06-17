МАГАТЭ помогало ядерным исследователям Ирана и отправляло их на обучение в РФ, - Bild

МАГАТЭ оказывало поддержку иранским исследователям в области ядерной энергетики и отправляло их на обучение в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Отмечается, что Международное агентство по атомной энергии на прошлой неделе объявило, что Иран расширил свою ядерную программу.
При этом издание пишет, что именно МАГАТЭ годами оказывало поддержку иранским исследователям и отправляло их на обучение в Россию. Кроме того, агентство даже оказывало финансовую поддержку в этой области.
В 2018 году американцы вышли из ядерной сделки с Ираном и ужесточили режим санкций против Тегерана. В результате сделка рассыпалась, Иран перестал соблюдать правила и ограничил внешний контроль.
Согласно конфиденциальным документам, МАГАТЭ впоследствии запустило программы финансирования иранской ядерной науки.
В конце 2019 года МАГАТЭ сформулировало цель проекта "IRA2018001" в консультации с иранцами и объяснило, что деятельность будет якобы направлена на повышение квалификации и знаний ученых и улучшение аппаратной и программной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению работы и использования исследовательских реакторов.
Журналисты также сообщили, что МАГАТЭ финансировало многочисленные программы обучения ученых из Тегерана в России. Речь идет о том, что отобранные эксперты иногда неделями находились на территории государства-агрессора "под крылом" российского "Росатома".
Bild пишет, что имеющиеся данные подтверждают подозрения президента Украины Владимира Зеленского, ведь он заявлял о существовании альянса России и Ирана. По его словам, Тегеран получил от Москвы "поддержку иранской ядерной программы" в обмен на поставку беспилотников.
Представитель МАГАТЭ при этом подтвердил факт обучения в России.
Она включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, которые включают в себя три известных завода по обогащению урана.
В то же время, в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия. В конце мая Reuters писало, что Иран близок к обогащению урана до уровня, необходимого для создания "ядерки".
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