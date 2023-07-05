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МАГАТЕ через заяви про мінування запросило в росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС

Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародне агентство з атомної енергії запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС для підтвердження відсутності мін або вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Ситуація на ЗАЕС

Український президент Володимир Зеленьский заявив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Зокрема голова ГУР МО Кирило Буданов також підтвердив цю інформацію та відзначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому вчора, 4 червня, Росія звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".

Тим часом Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

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