МАГАТЭ из-за заявлений о минировании запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС

Ситуация на ЗАЭС

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, председатель ГУР МО Кирилл Буданов также подтвердил эту информацию и отметил, что оккупанты дополнительно заменяли бассейн-охладитель на станции.

При этом вчера, 4 июня, Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".

Между тем, Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

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