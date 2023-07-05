МАГАТЭ из-за заявлений о минировании запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов ЗАЭС для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, председатель ГУР МО Кирилл Буданов также подтвердил эту информацию и отметил, что оккупанты дополнительно заменяли бассейн-охладитель на станции.
При этом вчера, 4 июня, Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".
Между тем, Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.
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