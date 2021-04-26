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МАГАТЭ будет обсуждать ядерные объекты в Крыму и на Донбассе только с Украиной

Автор: РБК-Украина

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет обсуждать ядерные объекты в Крыму и на оккупированном Донбассе только с Украиной. Организация признает только украинский суверенитет над этими территориями.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, передает сайт МИД Украины.

Сообщается, что стороны обсудили применение гарантий МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях.

"Рафаэль Мариано Гроссе подтвердил четкую позицию: МАГАТЭ будет разговаривать только с Украиной по всем ядерных объектам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, поскольку признает только суверенитет нашего государства над ними", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили возможность увеличения представительства Украины в Секретариате МАГАТЭ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским специалистам, представителям ОБСЕ и МАГАТЭ отказывают в доступе на территорию шахты "Юнком" на оккупированном Донбассе. На этой шахте в 1979 году при СССР провели контролируемый ядерный взрыв, а в 2018 прекратили откачку шахтных вод. Это создает угрозу для проникновения радиации в горизонты питьевой воды.

В связи с этим украинская сторона считает, что ОРДЛО на грани экологической катастрофы международного масштаба.

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