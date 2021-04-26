МАГАТЕ обговорюватиме ядерні об'єкти в Криму і на Донбасі лише з Україною

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) обговорюватиме ядерні об'єкти в Криму і на окупованому Донбасі лише з Україною. Організація визнає тільки український суверенітет над цими територіями.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі, передає сайт МЗС України.

Повідомляється, що сторони обговорили застосування гарантій МАГАТЕ до всіх ядерних об'єктів на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

"Рафаель Маріано Гроссе підтвердив чітку позицію: МАГАТЕ буде розмовляти тільки з Україною по всіх ядерних об'єктах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Криму, оскільки визнає тільки суверенітет нашої держави над ними", - йдеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники обговорили можливість збільшення представництва України в Секретаріаті МАГАТЕ.