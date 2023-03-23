МАГАТЭ больше не рассматривает создание демилитаризованной зоны на ЗАЭС: в чем причина
Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на семинаре в Американском неправительственном совете по международным отношениям.
"Создание демилитаризованной зоны вокруг атомной станции в Запорожье принесет дополнительные сложности, например, чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации - через одну милю (около 1,6 км) от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем этот вариант", - заявил Гросси.
По его словам, речь идет о прекращении боевых действий вокруг атомной электростанции.
Ранее мы сообщали, МАГАТЭ сообщило об угрозе отключения ЗАЭС от последней резервной линии электропередач .
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украине и союзникам нужно разработать новые механизмы освобождения Запорожской АЭС от оккупации .
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