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В Магадане Ан-2 не смог взлететь и упал, есть пострадавшие

Новости » В мире     20.02.2020 - 05:33
В Магадане Ан-2 не смог взлететь и упал, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (twitter.com/pressmchsmag)

На борту находилось 14 человек, пострадали - 7

В России в аэропорту Магадан частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МЧС Магаданской области.

На борту находилось 14 человек - 12 пассажиров и 2 члена экипажа, которые самостоятельно покинули воздушное судно. Пострадали 7 человек, угрозы их жизни и здоровью нет. При этом всех находившихся на борту самолета госпитализировали для обследования.

По данным российских СМИ, при взлете самолет не смог набрать высоту и упал с высоты 10 метров. При падении он получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа.

Напомним, что утром 4 октября возле Львова произошла аварийная посадка транспортного самолета Ан-12. Около 7 утра самолет исчез с радаров международного аэропорта "Львов". Позже экипаж вышел на связь и сообщил об аварийной посадке. Спасатели обнаружили самолет Ан-12 за 1,5 километра до взлетно-посадочной полосы.

Как писало РБК-Украина, предварительно известно, что аварийная посадка самолета Ан-12 произошла из-за окончания горючего. По данным спасателей, в результате аварийной посадки Ан-12 погибли 3 человека, еще трое пострадали. Судьба еще двоих была неизвестна.

Также сообщалось, что самолет Ан-12 авиакомпании "Украина-Аероальянс" совершал чартерный грузовой рейс по маршруту Виго, что в Испании.

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